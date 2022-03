Projet de construction 20 mille logements au Sénégal : Le Fonsis et la Sfi se liguent

Construire 20 mille logements! C’est objectif qui sous-tend la collaboration entre le Fonsis et la Sfi. En effet, les deux parties ont signé, ce mercredi 24 mars, un accord afin de contribuer à accroître l’offre de logements abordables au Sénégal. En vertu de cet accord, renseigne-t-on, le Fonsis et la Sfi vont acquérir des maisons de qualité auprès de promoteurs et les mettre à la disposition des populations à faible revenu, grâce à un programme de location-vente, aidant ainsi des milliers de personnes à réaliser leur rêve de posséder leur propre maison.



Au Sénégal et dans d’autres pays, constatent les partenaires, les promoteurs hésitent souvent à construire des logements à faible coût, parce que les acheteurs potentiels peinent à épargner ou à emprunter les fonds dont ils ont besoin pour verser un acompte ou acheter une maison. En ce sens, disent-ils, le partenariat entre la Sfi et le Fonsis permettra donc de relever les défis liés à l’offre et à la demande sur le marché du logement abordable au Sénégal.



Le projet va démarrer par le développement de 200 logements dans la région de Dakar. A terme, environ 120.000 familles devraient bénéficier directement de cette initiative, qui créera également de nombreux emplois locaux dans le secteur de la construction.

«En plus d’accélérer et de favoriser l’accès à la propriété, ce véhicule de location-vente encouragera également les Sénégalais à épargner et à mieux planifier leur retraite et l’éducation de leurs enfants ; il offrira des opportunités d’investissement aux structures financières comme les assurances», a déclaré Papa Demba Diallo, directeur général du Fonsis.



«Il est primordial de renforcer l’accès à des logements abordables de qualité, pour améliorer le bien-être social et accélérer le développement économique», a appuyé Makhtar Diop, directeur général de la Sfi. «La Sfi est fière de collaborer avec le Fonsis pour aider à remédier à la pénurie d’offre de logements abordables au Sénégal, à travers une solution innovante, portée par le secteur privé», ajoute-t-il.



Selon les partenaires, à Dakar, la croissance rapide de la population met à rude épreuve l’offre de logements, en particulier de ceux à prix abordable et que le déficit de logements pour cette ville est estimé à 160.000, soit un déficit de 370. 000 logements pour l’ensemble du Sénégal.



Aussi, notent-ils, le présent partenariat contribue directement à l’atteinte de l’objectif du gouvernement du Sénégal d’augmenter l’offre de logements abordables dans le pays de 100 000 unités d’ici 2025, grâce à son programme ; 100 000 Logements. Kajom Capital devrait bénéficier d’un investissement initial de la Sfi d’environ 10 millions de dollars à moyen terme et de plus de 50 millions de dollars à long terme. La Sfi et le Fonsis espèrent mobiliser et attirer d’autres investisseurs institutionnels locaux et internationaux pour soutenir ce projet de développement.



Bassirou MBAYE





