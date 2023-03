Projet de construction d’un hôtel dans la zone de Kafountine et d’Abené: Le maire David Diatta se lave à grande eau Le projet de construction d’un hôtel dans la zone de Kafountine et d’Abené divise la population et le conseil municipal de Kafountine. pointé du doigt, le maire David Diatta monte au créneau et se lave à grande eau. A l’en croire, le projet avait été délibéré à l’unanimité le 08 octobre 2020 par le conseil municipal sortant.

Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Mars 2023 à 11:37 | | 0 commentaire(s)|

Le maire David Diatta se veut formel par rapport au litige foncier opposant sa commune et les populations de Kafountine et d’Abené. A l’en croire, le projet de construction d’un hôtel porté par la Société d’Aménagement et de Promotion des Côtes et Zones touristiques (Sapco) porte la marque de l’ancienne équipe municipale dirigée par Victor Diatta. Il souligne que ce projet s’étale sur une superficie de 602 hectares qui concernent deux sites touristiques :Kafountine et Abené. «Aujourd’hui, les populations des deux villages sont contre le projet, car elles ne veulent pas perdre leurs terres et elles pensent que c’est l’équipe actuelle qui a délibéré sur le projet alors que l’actuel édile a trouvé ce projet sur la table», renseigne-t-il, relate L'As.



A l’en croire, il a rencontré, samedi dernier, la population d’Abené pour la mettre au parfum. A souligner que le projet est estimé à plus de 47 milliards Fcfa pour les travaux d’aménagement du site et 106 milliards Fcfa pour les autres composantes dont la construction, les hôtels, les résidences…etc. La future station touristique de Kafountine et d’Abené sera érigée sur une assiette foncière de 602 ha, en face d’une bande maritime de 3,5 km de péage. Elle est conçue dans une démarche durable centrée sur la préservation du site naturel, l’emprunt des spécificités territoriales. L’objectif du projet est de créer une destination touristique moderne de référence, de mettre en place un plan de diversification des offres touristiques de la Casamance autour de la nature, des cultures de la forêt et de l’agriculture en complément de l’offre balnéaire

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook