Projet de dialogue entre Macky Sall, Ousmane Sonko et Diomaye Faye : Alioune Tine salue le geste de Pape Malick Ndour et réitère son appel Le défenseur des droits humains Alioune Tine a récemment reçu la visite de Pape Malick Ndour, figure de l’Alliance pour la République (APR), venu lui présenter un rapport alternatif sur les finances publiques destiné au Fonds monétaire international (FMI).

Rédigé par leral.net le Mardi 22 Avril 2025 à 10:50 | | 0 commentaire(s)|

Dans un message partagé sur ses réseaux sociaux, Alioune Tine a souligné les liens personnels qui l’unissent à la famille de son hôte, rappelant que le père de M. Ndour fut un ancien collègue et ami de longue date à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il a salué l’initiative de cet acteur politique, membre influent de l’APR, qui prend position dans un contexte politique tendu, où « s’opposer demande du courage ».



Au cours de leur échange, les deux hommes ont évoqué l’appel lancé par Alioune Tine en faveur d’un dialogue direct entre l’ancien président Macky Sall, le Premier ministre Ousmane Sonko et le président Bassirou Diomaye Faye. L’objectif : désamorcer les tensions politiques en résolvant les différends par la voie du dialogue.



Selon Alioune Tine, sa proposition a été favorablement accueillie. Confiant dans la capacité du Sénégal à surmonter les turbulences actuelles, il a tenu à rappeler que « le pays a une exceptionnelle capacité de résilience malgré l’agitation du moment ».





MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook