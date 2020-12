Projet de loi à l'Assemblée nationale: Karim Wade et Khalifa Sall bientôt amnistiés

Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Décembre 2020 à 09:37 | | 0 commentaire(s)|

L'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall et l'ancien ministre d'État Karim Wade, en exil au Qatar, seront bientôt réhabilités.



Un projet de loi amnistiant les crimes économiques et financiers est dans le circuit dans l'Assemblée nationale.



Selon "Walf Quotidien", les députés en ont fait la révélation, hier, lors du vote du projet de budget du ministre de la Justice.



Ce projet de loi viserait à effacer leurs condamnations, afin de les rendre à nouveaux éligibles.



Pour rappel, Macky Sall soutenait, dans une interview accordée à "France 24", qu'il envisageait, s'il était réélu, de leur accorder une amnistie générale après la présidentielle de 2019.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos