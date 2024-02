Projet de loi d’amnistie du Président Sall: Le Forum Civil dénonce avec vigueur ce projet de loi Le Président de la République, Macky Sall a affirmé dans son discours en date du 26 février 2024, tenu à Diamniadio que, « dans un esprit de réconciliation nationale », il va saisir « l’Assemblée nationale d’un projet de loi d’Amnistie générale sur des faits se rapportant aux manifestations politiques survenues entre 2021 et 2024 ». Le Forum Civil rappelle que l’impact d’une réconciliation nationale durable et consensuelle doit reposer sur la vérité et la justice.

Rédigé par leral.net le Mardi 27 Février 2024

Le Forum Civil, section sénégalaise de Transparency International considère qu’une réconciliation préfabriquée ou arrangée même, revêtue du voile de la légalité ne génèrera que de la haine, du ressentiment, de l’incompréhension gros de risques pour l’unité nationale. Les Sénégalais ont besoin de connaître la vérité, en situant les responsabilités sur les atrocités que des citoyens ont subies durant les événements survenus entre 2021 et 2024.



Durant cette période, regrette-t-on, des Sénégalais et des Sénégalaises ont vécu la terreur des violences extrêmes. Le secteur économique a été violemment impacté et des centaines de personnes, violentées, emprisonnées et plusieurs tuées. L'image du Sénégal en a pris un sérieux coup. Les familles, dit-on, sont dans le désarroi et l'angoisse permanent.



Le Forum Civil rappelle aussi avoir reçu des victimes qui ont témoigné avoir subi des actes de tortures, de la part des forces de défense et de sécurité, des pratiques bannies par l’Etat de droit et l’esprit des lois de la République. Face à cette situation, le Forum Civil appelle le Gouvernement et la Justice du Sénégal à situer d’abord, les responsabilités, socle indispensable d’une réconciliation nationale véritable.



Ainsi, le Forum Civil retient que cette initiative, inappropriée du Président de la République, comme une volonté manifeste d’ensevelir la vérité, une absolution, un permis de tuer, de torturer, de saccager des biens, de brimer, de détruire des vies et des familles, de balafrer durablement l'image du Sénégal, en consolidant le règne de l’impunité. Pour ces motifs, le Forum Civil dénonce avec vigueur le projet de loi d’Amnistie, proposé par le Président de la République.



Le Forum Civil, section sénégalaise de Transparency International demande que des enquêtes transparentes et indépendantes soient diligentées pour situer les responsabilités sur les « faits se rapportant aux manifestations politiques, survenues entre 2021et 2024 ». Mais aussi, que des enquêtes approfondies soient menées sur le système de recrutement des personnels de défense et de sécurité et les formations qui leur ont été dispensées de 2020 à nos jours.



Le Forum Civil exhorte la presse à des initiatives citoyennes, consistant à continuer à collecter toute preuve, permettant de faire jaillir la vérité. Pour le Chargé des programmes au bureau exécutif du Forum Civil, Abdoul Maliky Bousso, cette même demande est formulée auprès des parlementaires pour un refus de s’engager dans cette voie sinueuse et compromettante que trace ce funeste projet de loi.



