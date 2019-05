Projet de révision de la Constitution: Cinq organisations appellent à manifester devant l'Assemblée nationale, demain

L’Assemblée nationale examine en séance plénière de demain samedi 4 mai, le projet de loi portant révision de la Constitution avec entre autres modifications, la suppression du poste de Premier ministre.



Cinq organisations de la société civile s’opposent à ces réformes et appellent à un vaste rassemblement demain samedi devant l’institution parlementaire. La Cellule Orientation et Stratégie (C.O.S/M23), One Million March, Forces Démocratiques du Sénégal, Vision Citoyenne et FRAPP/ France Dégage pour ne pas les citer, estiment que le texte « révèle de jour en jour, les dangers et pièges immenses pour la démocratie et la paix dans notre pays ». De même, rapporte « L’Observateur », elles considèrent que le texte «est moralement indigne, politiquement indigeste et démocratiquement indigent».

