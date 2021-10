Projet "voyage humanitaire": Brice Theret violait des mineurs défavorisés à Keur Mbaye Fall Dans le cadre du projet "voyage humanitaire", Brice Theret avait d'autres ambitions en tête, avec les viols répétitifs des enfants mineurs à Keur Mbaye Fall.

Agées entre 11 et 14 ans, les victimes, des filles et des garçons, étaient dans un centre de l'Adtp "Eléments terres". Le maniaque leur remettait de l'argent pour acheter leur silence.



Exfiltré, Brice Theret a été arrêté et écroué en France après avoir été dénoncé par les autres volontaires; il est visé pour agressions sexuelles sur des mineurs de moins de 15 ans, corruption de mineurs, viols sur mineurs et pédopornographie sur mineurs par personne ayant autorité.



Au Sénégal, la directrice du centre a fermé les yeux sur les agissements du prédateur qui était pourtant passé aux aveux.



Libération indique aussi que la Brigade de protection des mineurs après la commission rogatoire envoyée à Dakar a fait de terribles découvertes.

