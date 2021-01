Projets d’envergure et de réforme du secteur de la pêche : Cinq actes majeurs sous le régime de Macky Ces dernières années, le Chef de l’État, Macky Sall et son gouvernement, ont entamé des projets d’envergure et des réformes ambitieuses dans le secteur de la pêche, afin que tous les Sénégalais puissent profiter des ressources halieutiques de leur pays aussi bien en termes d’employabilité que de consommation. Postée sur sa page officielle Facebook, la Présidence dans le but d’une meilleure information propose aux internautes de poser toutes leurs questions sur le sujet de la modernisation du secteur de la Pêche au Sénégal.

En attendant les réactions dans ce cadre, parmi des réformes ambitieuses du secteur de la pêche prises ces dernières, le portail cite :



Le programme de construction des quais de pêche, des aires de transformation moderne, de complexes frigorifiques de stockage des produits de pêche ;



La dotation des pêcheurs en gilets de sauvetage, tout en accentuant la sensibilisation sur les dangers liés à la mer ;



Le programme relatif à l’acquisition de moteurs hors-bord, des pirogues en fibre de verre pour limiter les effets sur l’environnement ;



Le programme de géolocalisation des pirogues de la pêche artisanale et de l’acquisition de camions frigorifiques destinés aux acteurs de la Pêche ;



La redynamisation économique de ces zones de pêches par les mécanismes d’encadrement et de financement publics.



« Dans une cadre d’échanges questions-réponses, ce mois, après avoir procédé à une sélection de questions, nous y répondrons dans un délai de 48h à 72h maximum », dit le portail.



