Projets et programmes, finances publiques : Le Président Faye demande au gouvernement de procéder à une revue générale

Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Avril 2024 à 10:21 | | 0 commentaire(s)|

Ainsi, le Président de la République a demandé au Premier Ministre de : procéder à une revue générale des programmes et projets, du capital humain (audits des recrutements et des ressources humaines) et des ressources budgétaires dans chaque ministère ; - faire la situation générale des finances publiques (conformément à la Code de Transparence dans la gestion des finances publiques), de la coopération internationale (l’état de toutes les conventions de financement signées) et des Partenariats public- privé ; - engager, sans délai, avec le secteur privé (national notamment), la mise en œuvre d’une politique hardie de relance de l’économie nationale.



Il demande également de changer le référentiel de politique économique et sociale avec la consécration du Projet ; - préparer le programme législatif et réglementaire du Gouvernement à partir des textes et de l’agenda d’adoption proposé par chaque ministère. Enfin, le Chef de l’Etat a demandé au Premier Ministre de repenser l’organisation et le fonctionnement de l’Administration et du secteur parapublic ; et d’accentuer la réforme du service public autour de la digitalisation des procédures et de la transformation numérique des structures.



Le Président de la République a ordonné la tenue d’un séminaire gouvernemental de cadrage global de l’action de l’Etat, ainsi que le développement d’une stratégie de communication gouvernementale innovante, basée sur l’anticipation, la précision des messages, mais surtout sur l’appropriation des politiques publiques par les populations, qui doivent rester au cœur des interventions du Gouvernement. A ce titre, le Chef de l’Etat a invité les membres du Gouvernement à rester humbles et sobres, à cultiver l’écoute, l’efficacité, dans la collégialité et la solidarité, afin d’assurer la réalisation soutenue du Projet.



Le Président de la République a par ailleurs partagé avec les membres du Conseil, la lettre d’orientations qu’il a adressée aux fonctionnaires et agents de l’Administration du Sénégal.

Adou FAYE





Source : Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye a tenu le 9 avril 2024, la première réunion du Conseil des ministres. Il a saisi cette occasion pour donner des orientations et directives à son gouvernement.Source : https://www.lejecos.com/Projets-et-programmes-fina...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook