Prolifération de vidéos des enfants sur les réseaux sociaux: La Cdp appelle à renforcer la prévention et la sanction

Jeudi 8 Août 2024

La Commission de protection des données personnelles (Cdp) exprime sa vive préoccupation concernant la prolifération de vidéos impliquant des enfants sur les réseaux sociaux. Dans un communiqué, elle note que le dernier incident concerne un enseignant qui a filmé une élève ayant des difficultés de diction et de prononciation, avant de publier la vidéo en ligne sans considération pour l’image de l’enfant concernée, renseigne Bes Bi.



Elle «condamne avec la plus grande fermeté ces agissements qui constituent une atteinte manifeste aux droits fondamentaux des enfants, notamment leur droit à la vie privée et à la protection de leur image», a-t-elle déploré. Face à ces enjeux, la Cdp appelle les professionnels de l’éducation à faire preuve d’une «vigilance accrue» et d’un «sens aigu des responsabilités dans l’usage des technologies numériques en milieu scolaire». Elle appelle également les autorités compétentes à renforcer les dispositifs de prévention et de sanction des infractions liées à l’exploitation de l’image des enfants en ligne.

Ndèye Fatou Kébé