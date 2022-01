Prolongation à Cambérène et à Mermoz / Sacré-Cœur: Le vote continue… Comme annoncé précédemment, dans certains centres, le vote continue. C’est le cas de la commune de Cambérène et de celle de Mermoz / Sacré-Coeur, également.



Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Janvier 2022 à 18:54 | | 0 commentaire(s)|

Si le temps est d’une heure dans une localité comme Mermoz / Sacré-Coeur ou Cambérène, sur décision du représentant du CENA, le vote va continuer jusqu’au dernier électeur. Mais plus précisément, la porte d’entrée est fermée dès 18 heures aux retardataires.



Ces décisions vont aussi impacter le dépouillement qui sera reculé d’un heure ou plus. Candidats et électeurs resteront comme assis sur des braises.



Par Fara Michel Dièye