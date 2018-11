Prolongation du contrat d’Aliou Cissé: Matar Bâ dit niet à la Fédé

Sous contrat jusqu’en 2019, Aliou Cissé devrait prochainement renouveler jusqu’en 2021, soit deux ans après la Coupe d’Afrique des nations de 2019 au Cameroun. Ce qui voudrait dire qu’il serait également à la tête de l’équipe nationale du Sénégal pour la CAN 2021 qui se déroulera en Côte d’Ivoire.



Le ministre des Sports, se serait opposé à cette volonté de la Fédération sénégalaises de football (FSF). D’après le quotidien sportif «Record » qui donne l’information, lors d’une rencontre tenue au Terrou Bi avec Me Augustin Senghoir et Abdoulaye Sow, respectivement président et vice-président de la Fédé, Matar Bâ aurait affirmé ne peut comprendre pourquoi la fédé veut adopter une telle démarche alors que le sélectionneur n’a pas atteint son objectif de qualifier le Sénégal à la Can 2019 mais surtout, de remporter le trophée.



Et pour lui, il y a une incongruité de vouloir prolonger un tel contrat. Cependant, souligne le journal, il aurait proposé en lieu et place, un marché qui dit que le technicien sera maintenu s'il gagne la Can-2019 et qu'il sera viré s'il échoue.



Mais du côté de la FSF, souligne le journal, les dirigeants semblent camper sur leur décision de continuer l’aventure avec Aliou Cisé pour les trois prochaines années.