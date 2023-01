Promenade des Thiessois : Babacar Diop en fait un espace eclairé, disposant d’un wi-fi gratuit

Dr. Babacar Diop, actuel maire de la ville, a pris des initiatives pour inverser cette tendance, à travers la mise en œuvre d’un projet de réhabilitation. En effet, après les opérations "Thiès, ville propre" et "Thiès, ville lumière", Dr. Babacar Diop, maire de la ville de Thiès, a procédé à la réception des travaux de réhabilitation de la Promenade des Thiessois.



Il s’agit notamment de la remise en service du jet d’eau qui ne fonctionnait plus depuis plus de 15 ans, d’un réseau wifi gratuit avec une plateforme permettant au moins à 1 200 personnes de se connecter simultanément, la reprise de la peinture, la remise en état des jardins. Il raconte : « Tout est parti d’un constat personnel fait le jour de la Korité. Je me suis promené cette nuit sur la place, où j’ai trouvé des milliers de jeunes en train de prendre de l’air.



Mais en même temps, j’ai constaté que les lieux étaient plongés dans une obscurité telle que visiblement, la sécurité des jeunes était mise à rude épreuve. Je me suis alors dit que Thiès ne méritait pas une telle situation. Une ville comme Thiès mérite d’avoir des espaces d’épanouissement pour ces jeunes, qu’ils peuvent fréquenter en toute sécurité. C’est là où a commencé à germer l’idée de réhabilitation de la Promenade des Thiessois.



Une grande place de cette dimension, doit être protégée. La jeunesse thiessoise a le droit de sortir le soir, de venir en ville et se détendre dans un cadre attrayant et idéal à son épanouissement, en toute sécurité. Cette réhabilitation n’est que le début d’un programme plus vaste, qui permet d’opérationnaliser et de démocratiser tous les espaces publics », a-t-il indiqué.



Aujourd’hui, souligne Babacar Diop, il y a l’éclairage, le jet d’eau et décision a été prise de connecter l’espace afin de faire de Thiès une ville intelligente, mais aussi de la Promenade des Thiessois, la plus belle place du Sénégal, la plus fréquentée de Thiès.



Selon lui, lesdits travaux ne sont en réalité qu’un début, l’objectif étant même d’aller vers la création de salles de cinéma, pour restaurer l’image que le cinéma Amitié avait forgée, sans compter l'installation de bancs publics. En définitive, la Promenade des Thiessois est en train de reprendre son lustre d’antan, en devenant un milieu agréable pendant les soirées de chaleur et où on peut se balader tranquillement, prendre de l’air, se divertir, se connecter à souhait, sans compter le fait qu’elle dispose d’un espace de vente de glaces et de repas.



Dr. Babacar Diop a par ailleurs annoncé le déblocage par la ville, d’une enveloppe de plus de 100 millions FCfa pour la formation des jeunes de Thiès. Et dans ce cadre, des conventions ont été signées avec 23 structures de formation, qui vont ainsi enrôler plus de 600 jeunes.













L’As