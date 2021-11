Promesses non tenues: Mensonges d’Etat, une icône nommée Les promesses non tenues par une personnalité étatique sont-elles des mensonges d’Etat ? Oui ! Car de nombreux imams et oulémas ainsi que des islamologues et des sociologues, certifient bel et bien que les promesses non tenues par un ministre de la République, ne diront pas le contraire. "Le Témoin"

Dans ce cas alors, « Le Témoin » reste convaincu que Mme Zahra Iyane Thiam Diop, ministre de la Microfinance et de l'Economie sociale, excelle très bien dans ce domaine.



Tenez ! Depuis presque quatre ans, Mme Zahra Iyane Thiam a eu à recevoir plusieurs délégations de femmes issues de divers quartiers de Dakar. De Castors aux Hlm en passant par Derklé, Mermoz, Sacré-Cœur, Nord Foire etc., ils étaient nombreux les « Mbotay », associations féminines, amicales de commerçantes et Gie à s'être enthousiasmés d’avoir été reçus par l’honorable Zahra Iyane Thiam.



A l'issue de toutes ces rencontres, tout ce monde se réjouissait d’avoir reçu des promesses de financements de la part de Mme Zahra Iyane Thiam ou la femme aux mille et un foulards, leader du parti UDS/Innovation, responsable politique de l’Apr/Sicap Liberté, membre du Secrétariat Exécutif de Bby, coordinatrice des femmes And Jeego, candidate de Bby à la mairie de Sicap-Liberté, ministre la Microfinance et de l'Economie sociale etc.



Allez faire un pèlerinage dans ces Mbotay et autres regroupements de commerçantes des marchés Castors ou Hlm, mais ne leur parlez surtout pas de Mme Zahra Iyane Thiam.



« Dou tousss ndaw sosou… ! (Elle ne vaut rien cette dame là). Féne rék…féne rék… (Elle ne fait que mentir car elle ne respecte jamais ses promesses) », se désolent des femmes qui ont eu à rencontrer Zahra Iyane Thiam. Selon les accusations de ces bonnes dames, Mme Iyane Thiam serait en passe d’être le symbole du mensonge d’Etat. Astafourlah !









Le Témoin



