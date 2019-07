Promotion de l'homosexualité : Y en a marre apporte son soutien à Elimane Kane et dénonce la politique d'Oxfam

Le Mouvement Y en a marre exprime sa solidarité et son soutien à Elimane Kane, licencié par le bureau d’Oxfam, pour avoir remis en cause la nouvelle politique de l’Ong sur l’homosexualité.



Dans un communiqué, le coordonnateur national du mouvement estime que la démarche de l’Ong britannique « sape les efforts importants consentis par l’organisation à travers ses programmes, notamment la promotion de la démocratie, la participation des jeunes, la bonne gouvernance dans le secteur des industries extractives, l’implication des femmes, etc. ».



Aliou Sané, son coordonnateur national, rappelle à la représentante pays d’Oxfam, Amy Glass, que « vouloir imposer des principes de mœurs, de valeurs extérieures en contradiction avec les nôtres , ne saurait prospérer. Il dénonce vigoureusement ce projet de promotion de l’homosexualité ».



« La culture sénégalaise, encore moins nos valeurs, ne nous permettent point de promouvoir l’homosexualité au Sénégal (…) Le Mouvement Y en a marre rappelle à l’Inspection du travail, que la décision qu’elle prendra sur cette affaire sera très importante et qu’il suivra l’affaire jusqu’au bout », prévient encore le coordonnateur dudit mouvelent citoyen.



