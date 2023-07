Promotion de l’inclusion financière en Afrique de l’Ouest : Gim-Uemoa et Backbase unissent leurs forces

«L’infrastructure GIMpay et le nouvel écosystème associé en cours de construction constituent la nouvelle proposition de mutualisation du Gim-Uemoa qui redéfinira le paysage financier numérique dans l'Uemoa, en favorisant l'inclusion financière, l'innovation fintech et l'amélioration de l'expérience client », renseigne un communiqué de presse parcouru sur fr.allafrica.com par le Journal de l’économie sénégalaise (Lejecos). Selon la même source, ce partenariat vise à fournir des services financiers numériques simplifiés qui vont au-delà des services bancaires conventionnels, offrant une solution mêlant style de vie et offres financières aux jeunes générations de la région, très sensibles au numérique.



La Super App GIMpay, alimentée par la plateforme Backbase Engagement Banking, offrira une suite complète de services financiers permettant une expérience client instantanée et sans friction tout en cultivant un écosystème dynamique qui stimule la collaboration et l'innovation entre les banques, les structures de microfinances, les établissements de monnaie électronique, les fintech, les fournisseurs de mobile money et les États dans la région.



« Le Gim-Uemoa a l'ambition d'être à la hauteur des opportunités de croissance et du besoin d'inclusion financière en Afrique de l'Ouest », a déclaré Jouk Pleiter, fondateur et Pdg de Backbase. « Nous sommes ravis et fiers de nous associer à eux pour apporter ce service qui change la donne pour leurs membres et leurs clients. », a-t-il dit.



« GIMpay est un catalyseur des initiatives des banques, des établissements de monnaie électronique, des services financiers décentralisés, des fintech et des trésors publics nationaux dans la maîtrise de l’expérience client », a déclaré Minayegnan Coulibaly, directeur général du Gim-Uemoa. « Je suis impatient de voir la valeur que cela peut créer pour l’écosystème et l'impact économique que cela peut avoir pour les citoyens de nos pays. », a ajouté M. Coulibaly.



Le Groupement interbancaire monétique de l’Uemoa fédère 145 Membres qui sont les banques, établissements financiers et postaux, structures de microfinance, établissements de monnaie électronique.



Backbase a créé la plateforme Backbase Engagement Banking Platform - une plateforme unifiée avec le client au centre, permettant aux banques d'accélérer leur transformation numérique. De l'intégration des clients, au service, à la fidélité et à l'origination des prêts, notre plateforme unique - ouverte et sans friction, avec des applications prêtes à l'emploi - améliore tous les aspects de l'expérience client. Construite dès le départ avec le client comme priorité, notre plateforme d'engagement bancaire s'intègre facilement aux systèmes bancaires centraux existants et est pré-intégrée avec les dernières fintechs, permettant aux institutions financières d'innover à grande échelle.

Backbase est une entreprise fintech privée, fondée en 2003 à Amsterdam (siège mondial).

