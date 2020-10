Promotion de la débauche enfantine : le directeur du commerce demande le retrait de bonbons à caractère érotique Des vidéos montrant des bonbons promouvant la débauche infantile circulent depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Sous forme de jouet, ils sont identifiables par deux enfants simulant des actions à caractère érotique.

Le directeur du Commerce intérieur, Oumar Diallo, a saisi, d’une circulaire, les services du ministère du Commerce pour exiger le « retrait systématique » et immédiat du produit en question du marché national, nous informe « Le Témoin ».



« Il m’est revenu que des bonbons promouvant la dépravation et la débauche enfantine sont commercialisés sur le marché. Ces bonbons, sous forme de jouet identifiable par deux jeunes enfants mimant une embrassade, ne véhiculent pas un message éducatif, encore moins ludique », lit-on dans la note de M. Oumar Diallo.



Par conséquent, le directeur du Commerce intérieur demande aux différents chefs de service du ministère de « prendre toutes les dispositions et de procéder immédiatement au retrait systématique du produit en quelque lieu où il est commercialisé ».

Ce qui n’est pas trop tôt !



