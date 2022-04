Promotion de la souveraineté alimentaire : Baïdy Agn et le Cnp prêts à jouer sa partition Le Conseil national du patronat du Sénégal (Cnp) se réjouit des directives du président de la République qui invite le peuple à «produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons».

Rédigé par leral.net le Samedi 9 Avril 2022 à 10:16 | | 0 commentaire(s)|

Dans un communiqué rendu public, cette organisation patronale a réaffirmé son engagement «pour bâtir ensemble notre souveraineté nationale alimentaire conformément aux directives présidentielles du Pap2 du Pse» lit-on.



Le document note que le Cnp souligne toute l’importance de «nos filières» agro-industrielles, notamment le sucre, pour l’atteinte dudit objectif de souveraineté nationale alimentaire. «Le renforcement de notre capacité agro-industrielle est la seule réponse que nous pouvons apporter suite à la conjoncture économique et financière caractérisée par de fortes tensions d’une part, sur les cours mondiaux des denrées de 1ère nécessité et des produits sensibles, et d’autre part, sur la desserte et le coût du fret maritime», poursuit le communiqué signé par le Secrétaire général, Hamidou Diop.



«Le Cnp renouvelle son souhait de construire une alliance forte Etat-Industriels Commerçants Consommateurs pour notre souveraineté nationale alimentaire», conclut le texte.

Bes Bi



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook