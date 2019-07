Promotion des homosexuels: Imam Kanté demande à l'Etat de convoquer Oxfam L’imam Cheikh Ahmadou Kanté de la Grande mosquée du Point E, a réagi à la lettre de l'Ong Oxfam, suite au différend qui l’oppose à un de ses cadres, Elimane Kane.

Rédigé par leral.net le Lundi 8 Juillet 2019

« Je félicite Elimane Kane pour son courage. Oxfam a sorti un agenda caché. Sa lettre est arrogante. Ils ont fait preuve d'une indiscipline notoire. Ce n'est pas seulement Oxfam. D'autres ambassades et institutions ont la même ambition qu’Oxfam. S'ils veulent travailler avec nous, qu'ils respectent nos cultures et traditions. Le gouvernement doit convoquer Oxfam et les autres organisations pour les rappeler à l'ordre », a, en effet, déclaré l’imam sur la Tfm.

