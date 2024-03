Promotion et Protection des droits des personnes handicapées : Diomaye Président annonce la mise en place d’une haute autorité Sur le volet socio-économique, la Coalition Diomaye Président ne compte pas rester dans un suivisme, pour soulager les personnes handicapées. Avec la mise en place de la Haute autorité chargée de la promotion et de la protection des droits des personnes handicapées, Bassirou Diomaye Faye décline sa vision pour un meilleur avenir s’il est élu…Les deux grands axes de cette ambition.

« Nous élaborerons et publierons le décret relatif à la Haute Autorité, afin de lui permettre d’accomplir pleinement sa mission de promotion et de protection des droits des personnes en situation de handicap ;



Nous instituerons, dans chaque département, un centre pour l’égalité des chances et en sécuriserons le financement. Le Centre Départemental pour l’Égalité des Chances (CDEC), est une structure d’accompagnement des personnes en situation de handicap, dans tous les domaines de leur vie, quels que soient leur âge et leur situation ;



Nous instituerons le fonds d’appui sous le vocable « Fonds National pour l’Égalité des Chances (FNEC) », l’installerons dans chaque département et en sécuriserons le financement en publiant le décret y relatif ; mais plus encore, à modifier l’article 47 de la Loi d’oerientation sociale en vue d’élargir ses missions.



L’autonomisation des personnes en situation de handicap et l’accessibilité



Nous publierons le décret fixant le délai de mise aux normes d’accessibilité de tous les édifices ou bâtiments ouverts au public. Nous adopterons et publierons, conformément à la loi d’orientation sociale, le décret fixant le délai de réalisation de la mise aux normes d’accessibilité de tous les édifices ou bâtiments ouverts au public ;



Nous opposerons un principe d’accessibilité de tous les édifices publics à construire. Nous engagerons l’État, les collectivités territoriales et les organismes publics, à respecter les normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, dans toute nouvelle construction d’édifice public ;

Nous instituerons une obligation de rendre les lieux publics facilement accessibles aux personnes handicapées.



La compensation du handicap



Nous instituerons une allocation de compensation du handicap (ACH). Il s’agira d’une allocation spécifiquement dédiée aux personnes handicapées, distincte de la bourse de sécurité familiale, strictement encadrée et rattachée à la carte d’égalité des chances, dont les critères d’attribution seront redéfinis et mis en conformité avec la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF);



Nous instituerons la compensation dans l’environnement professionnel. En matière d’emploi, nous initierons des mesures visant à compenser le handicap d’une personne à toutes les étapes de son parcours professionnel : embauche, déroulement de carrière, accès à la formation. »



