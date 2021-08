Promotion et développement de la production locale : La Bnde finance l’Unacois-Yessal

Promouvoir et développer la production locale. Tel est l’objectif principal visé par la Bnde et l’Unacoos-Yeessal qui ont signé, ce matin, un partenariat dont le but est de faciliter et simplifier le financement du programme d’industrialisation des membres de ladite Union et au-delà d’accompagner la réussite de ce projet hautement stratégique.



Avec plus de 120 000 membres présents dans le territoire national, l’Unacois-Yeessal aspire, tout comme la Bnde, à contribuer au développement économique du Sénégal, notamment à la promotion de la production locale et la consolidation de l’inclusion financière.



En outre, selon les responsables des deux parties, l’Unacois et la Bnde partagent les mêmes valeurs de patriotisme, d’unité nationale et de progrès, ce qui a donc conduit à la signature de cette convention de partenariat, basée sur un mécanisme de financement classique, adossé à une ligne de garantie.



Le secteur informel qui concentre plus de 90% de la population active au Sénégal recèle de réelles opportunités pouvant générer de l’emploi et de la richesse, avec ce partenariat, les opérateurs économiques seront appuyés pour la formalisation et à la transformation de leur activité agricole, mais aussi des produits de consommation de masse.



M. Thierno Seydou Nourou SY, directeur général confie : « La Bnde est honorée et réitère son entière disponibilité à assister pleinement les commerçants, opérateurs et investisseurs à faibles revenus, et de leur fournir des produits d’épargne, de crédit, d’engagement par signature, de transfert d’argent et de domiciliation de salaire. Nous remercions la délégation de l’Unacois-Yeessal et saluons son engagement à soutenir leurs activités».



A en croire les responsables de la Bnde, celle-ci a réussi à créer et à consolider plus de 8 000 emplois et continue à soutenir les activités économiques et ce, dans toutes les régions du Sénégal. La banque confirme ainsi, ajoute-t-on, son engagement d’être le partenaire privilégié des Pme et sa volonté de contribuer fortement à la relance de l’économie Sénégalaise aux côtés de tous les opérateurs économiques.



