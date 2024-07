« Promouvoir l’Unité Nationale : Réponse à Halte à la Sénégalité », Par Cheikh Sène, Économiste, Enseignant à l’Ucad

Cher Monsieur Mamadou Lamine Ba,



J’ai eu l’opportunité de lire de votre ouvrage intitulé, « Moi, Mamadou Lamine Ba, Peulh Fouta, actionnaire du Sénégal », Halte à la Sénégalité. Je tiens d’abord à vous féliciter pour cette contribution littéraire qui offre un regard introspectif et personnel sur votre parcours et sur les enjeux sociétaux de notre pays.



Votre livre met en lumière des questions cruciales telles que l’identité, l’appartenance ethnique, et le rôle des minorités dans l’évolution économique et sociale du Sénégal. Votre perspective en tant que peulh fouta, avec une implication significative dans le tissu économique en tant qu’actionnaire, apporte une dimension unique et essentielle au débat public.



Cependant, permettez-moi de vous soumettre quelques critiques constructives dans l’esprit d’un dialogue enrichissant.



L'Identité et la Nation



Votre appel à "Halte à la Sénégalité" est provocateur et soulève des questions sur l'identité nationale. Le concept de "Sénégalité" ne devrait pas être perçu comme une négation des identités ethniques, mais plutôt comme une célébration de l'unité nationale à travers la diversité culturelle. Au Sénégal, nous avons réussi précisément, à maintenir une certaine stabilité. Parce que, nous avons su intégrer nos différences ethniques et culturelles dans un cadre national commun. Remettre en question ce cadre peut menacer la cohésion sociale qui est essentielle à notre épanouissement.



L'Ethnocentrisme et le Communautarisme



Vous mettez en avant votre identité de Peulh Fouta et semblez promouvoir une sorte d'ethnocentrisme qui peut être dangereux. L'ethnocentrisme, lorsqu'il devient prédominant, peut renforcer les divisions et les tensions interethniques. Le communautarisme, qui favorise les intérêts d'un groupe spécifique au détriment de l'ensemble de la société, peut nuire à la cohésion nationale. Au Sénégal, nous devons travailler ensemble pour surmonter les défis communs, plutôt que de nous diviser sur des lignes ethniques.



L'Impact Économique



En tant qu'actionnaire et acteur économique, vous avez une responsabilité envers l'ensemble de la société sénégalaise. Promouvoir une vision économique qui inclut toutes les communautés est crucial pour le développement du pays. Focaliser sur une seule ethnie peut créer des inégalités et des ressentiments. Les politiques économiques doivent être inclusives pour favoriser l'intégration et la coopération entre les différentes communautés afin d’assurer une croissance équitable.



L'Immigration et la Cohésion Sociale



Votre ouvrage semble également aborder les questions d'immigration et de citoyenneté. Bien que l'immigration puisse enrichir notre société, elle doit être gérée de manière à éviter les tensions sociales. Une immigration massive, non contrôlée peut exacerber les problèmes de chômage et de ressources limitées, comme l'accès à l'éducation, aux soins de santé et aux logements. Il est essentiel de mettre en place des politiques d'immigration réfléchies qui tiennent compte des capacités d'accueil du pays et qui favorisent l'intégration des nouveaux arrivants.



Le Concept de Nationalité



Le concept de nationalité est fondamental pour la stabilité et l'identité d'un pays. Remettre en cause la "Sénégalité" peut être perçu comme une attaque contre l'unité nationale. La nationalité sénégalaise est inclusive et reconnait la diversité ethnique comme une force. Déstabiliser ce concept peut avoir des conséquences néfastes sur la paix sociale et la stabilité du pays.



In fine, votre ouvrage suscite un débat nécessaire sur des questions importantes. Mais, il est crucial d'aborder ces sujets avec une perspective qui cherche à unir plutôt qu'à diviser.



En tant que citoyen sénégalais, je crois fermement que notre force réside dans notre capacité à intégrer nos différences pour construire un avenir commun.



Il est important de continuer à promouvoir une vision de l’identité sénégalaise qui est inclusive, respectueuse de la diversité et orientée vers la cohésion sociale.

Avec mes sincères salutations



Cheikh SENE

Économiste, Enseignant à l’UCAD

Email : csene997@gmail.com