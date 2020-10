Promouvoir les innovations technologiques et la qualité de service (Par Jany ARNAL, Directrice Générale de la SEN’EAU)

Le Forum mondial de l’eau dont le Sénégal accueille la 9ème édition représente un événement très important pour la SEN’EAU (Eau du Sénégal) et l’ensemble de ses 1200 collaborateurs. C’est l’occasion de montrer aux acteurs du monde entier, l’expertise sénégalaise et notre savoir-faire. La SEN’EAU sera à l’avant-garde sur tous les plans, dans l’organisation notamment au niveau des sites qui vont accueillir les participants avec par exemple l’Usine du Point B qui sera une vitrine technologique et attractive. La SEN’EAU va également profiter de cette tribune mondiale pour dévoiler son ambition pour le secteur en terme d’innovation technologique et de qualité de service à travers une vision claire et bien phasée.

Nous allons montrer comment nous allons nous y prendre pour avoir l’excellence au Sénégal et devenir la Référence en Afrique.



Permettez-moi de féliciter le Secrétariat Exécutif pour le travail qu’il est en train d’abattre pour la bonne organisation et la réussite de Forum, notamment avec l’inclusion de tous les segments du secteur de l’hydraulique et de l’Assainissement. La SEN’EAU a signé un protocole de partenariat avec le Secrétariat Exécutif du Forum. Cela signifie que la SEN’EAU est déjà un acteur majeur du Forum. Nous sommes donc très impliqués avec les organisateurs et les acteurs du secteur pour contribuer à une réussite totale de l’évènement. Nous sommes en train de réhabiliter le site de l’usine du Point B et nous ferons de sorte que tous les autres sites qui seront visités par les participants retrouvent une nouvelle jeunesse. Nous sommes aussi impliqués dans les autres volets comme la communication et nous sommes disponibles à partager notre savoir-faire partout où nous pouvons apporter de la valeur ajoutée.



Nous voulons confirmer que le Sénégal est à l’avant-garde du secteur de l’hydraulique en Afrique et dans le monde. Avec une couverture presque universelle de 98,5% de taux d’accès en milieu urbain qui consacre l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), la prochaine étape sera naturellement d’atteindre les Objectifs de Développement Durables (ODD). Pour cela, nous mettons au centre de notre stratégie le capital humain qui est la première richesse d’une entreprise.

Nous voulons tous que le Forum mondial de l’eau qui se tient pour la première fois en Afrique, au Sud du Sahara soit une très grande réussite sur tous les plans, notamment de l’organisation, de la participation et du contenu. La SEN’EAU s’évertuera à rallier à la cause du Forum, tous ses partenaires. D’abord le Groupe SUEZ, un partenaire majeur de l’État dans la constitution de SEN’EAU avec 45% du capital de l’entreprise, qui est un leader mondial et va donc naturellement s’impliquer au plus haut niveau pour la réussite du Forum. Nous travaillons également avec beaucoup de prestataires qui participeront tous au Forum. Nous faisons également partie de l’Association Africaine de l’Eau (AAE) et de l’Association Internationale de l’Eau (IWA) qui regroupent de nombreuses sociétés d’eau qui seront partenaires de cet événement.





Par Jany ARNAL, Directrice Générale de la SEN’EAU





