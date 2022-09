Promovilles: Un programme de 10 milliards FCfa réalisé à Touba La coordonnatrice du Programme de modernisation des villes du Sénégal (Promovilles), Astou Sow Diokhané, était à Touba avec une forte délégation, pour remettre sa contribution au porte-parole des Mourides, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké. Elle a fait savoir que Promovilles a réalisé à Touba, une rocade de 13 km environ éclairée et 21 points bas.

« Nous avons fait des travaux d’assainissement en eaux pluviales. Les points bas ne sont plus inondés », explique-t-elle. Mme Astou Diokhane a révélé que ces travaux de voirie sont ouverts à la circulation et l’éclairage est fonctionnel sur l’ensemble de cette rocade communément appelé 30 mètres.



Mme Sow révélera que le linéaire globale de la rocade, c’est 13 km qui traverse 9 quartiers et le coût global est d'environ 10 milliards FCfa. Selon toujours elle, à chaque fois qu’ils reçoivent des besoins, ils ont une banque de données et ils vont vers des partenaires techniques et financiers.



Et, avec l’accompagnement de l’Etat et du président de la République, Macky Sall, ces travaux pourront être réalisés.



