Promovilles va réaliser 16 km de routes à Mbour

Mercredi 26 Février 2020

La ville de Mbour va bénéficier de 16 km de routes dans le cadre du Promovilles. Hier, le ministre du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale, Mansour Faye, a lancé le démarrage de la deuxième phase des travaux de ce programme. C’est un linéaire routier de 9, 15 km qui sera réalisé dans un délai de 18 mois.



La première phase de 6, 85 km est à un niveau d’exécution de 95 %. Avec ces nouvelles routes, Mbour, qui fait face à un déficit d’infrastructures routières, va voir sa voirie considérablement augmentée et améliorée. Le coût prévisionnel de tout le programme Promovilles est de 280 milliards de francs pour la période 2015/2025. A en croire le ministre Mansour Faye, qui en a fait l’annonce à Mbour, le Sénégal va bénéficier d’une enveloppe supplémentaire de 800 miliards de francs pour l’ extension du programme.







LE TEMOIN



