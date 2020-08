Propagation de la Covid-19 - Imam Kanté "confine' les religieux et les personnes âgées L’imam de la mosquée du Point E ne fait pas dans la langue de bois, pour fustiger le comportement des sénégalais face au Covid-19. « Levées de corps, enterrements, baptêmes, mariages, visites amicales, etc, se font comme si de covid 19 n’était", se désole-t-il.

Rédigé par leral.net le Lundi 10 Août 2020 à 08:33 | | 0 commentaire(s)|

Et les religieux et personnes âgées sont obligés de s’y rendre sous prétexte de ‘mounoumaa niakka dem’ ou ‘mounoo niakka nieuw’ ‘ndakh Iiniou sekh’, constate Imam Kanté



Pourtant, selon Imam Kanté, « l’essentiel des enseignements de l’islam face à une maladie contagieuse “contact dépendant”, est d’éviter de créer les conditions de la transmission. Et c’est parce que le prophète (Saws) a de la compassion pour nous qu’il nous a recommandé un comportement qui rime avec ce que nous appelons de nos jours, les gestes barrières », enseigne-t-il.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos