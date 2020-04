Propagation du coronavirus #Les cas communautaires inquiètent les autorités

Sur 110 tests virologiques effectués, 11 sont revenus confirmés positifs ce mardi 07 avril 2020. Il s’agit de 09 cas contacts et 02 issus de la transmission communautaire. 13 patients hospitalisés contrôlés négatifs ont été déclarés guéris.



Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, préposé à l’exercice du jour, a fait part des recommandations fortes du Comité national de gestion de l’épidémie qui, devant la prolifération des cas de transmissions communautaires, invite les gouverneurs de régions à veiller au respect des mesures édictées afin de les stopper.



Le Comité a aussi déconseillé le rapatriement des dépouilles mortelles de nos compatriotes décédés à l’étranger. Le Sénégal compte, à ce jour, 237 cas confirmés positifs dont 105 guéris, 02 décès, 1 évacué et 129 encore sous traitement.

