Propos à l'encontre de Abdourahim Kébé et de sa proximité avec Ousmane Sonko : Bah Diakhaté arrêté par la Dic Selon les informations de Libération online, Bah Diakhaté vient d'être arrêté par la Division des investigations criminelles. Interpellé à Pikine-Technopole, il est conduit en ce moment dans les locaux de la Division des investigations criminelles-Dic.

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Mai 2024 à 20:36

Un peu avant son arrestation, Bah Diakhaté avait posté ce message :



« J'ai reçu la visite d'agents de la Dic dirigée par Adramé Sarr. Je tiens à informer l'opinion nationale comme internationale que je suis entre les mains de la police. Je ne suis ni malade, ni souffrant.



Je réitère mes propos tenus à l'encontre de Abdourahim Kébé et de sa proximité avec Ousmane Sonko. Je réitère mes propos concernant Ousmane Sonko et les pro-LGBT.



Je reviendrai bientôt et la Guerre ne fait que commencer »



