Propos "déplacés et irrespectueux" d'une députée de BBY à l'endroit de Serigne Moustapha Sy: Le PUR va contre attaquer à 15h

Rédigé par leral.net le Lundi 28 Novembre 2022 à 04:52 | | 0 commentaire(s)|

Dans un communiqué parvenu à Leral du Parti de l'Unité et du Rassemblement (PUR), il est informé d'une conférence de presse dans son siège ce lundi à 15h.



Le motif de cette rencontre, poursuit le document, "des propos déplacés et irrespectueux d'une députée de Benno Bokk Yakaar, à l'endroit de Cheikh Seydi Mouhamadoul Moustapha Sy, président du PUR et guide religieux des Moustarchidines lors du vote du budget du ministère de l'Intérieur de ce dimanche".







Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook