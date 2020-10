Propos dérangeants de leur camarade Aliou Dembourou Sow : L’APR exprime ses regrets et se démarque Après les multiples réactions toutes tendances confondues, fustigeant les propos jugées éthnicistes et violents de leur camarade Aliou Dembourou Sow, l’Alliance Pour la République (APR) est enfin sortie de sa torpeur.

« Dans une déclaration largement diffusée sur les réseaux sociaux, notre camarade Aliou Dembourou Sow a tenu des propos inacceptables et inopportuns. L’Alliance Pour la République tient à exprimer ses regrets », nous dit le communiqué.



Dans une position plus catégorique, Seydou Gueye, leur Le Porte-parole National souligne aussi que l’APR se démarque de tout propos et de toute démarche, aux antipodes de la ligne du parti, clairement exprimée à maintes reprises par le Président du Parti et par nos différentes instances.



« Enfin, l’Alliance Pour la République appelle les responsables et militants à éviter les débats stériles et à rester mobilisés derrière SEM le Président Sall, pour un Sénégal tourné vers l’émergence avec une société solidaire, dans un État de droit », conclut la note.



