Propos discourtois contre le khalife des mourides : Les gendarmes ‘’fouillent’’ le téléphone de Mame Cheikh ‘’SIIkar’’ Arrêté à Madinatoul Salam, vendredi, et placé en garde à vue, Mame Cheikh "Siikar", lieutenant d'Aïda Diallo, est toujours interrogé à la Section de Recherches par les gendarmes qui s’intéressent à son téléphone. Le mis en cause nie, toutefois, être l'auteur des propos discourtois tenus contre le Khalife général des mourides dans une audio qui circule sur réseaux sociaux.

