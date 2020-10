Propos ethnicistes du député Aliou Dembourou Sow: Des peulhs et militants d'APR dénoncent

Les propos du député et président du Conseil départemental de Ranérou Ferlo, Aliou Dembourou Sow sur une 3e candidature de Macky Sall, ont suscité une vive polémique sur les médias classiques. Lors d'une rencontre entre éleveurs républicains dans le Ferlo, il a laissé entendre que les Peuls (éthnie très représentative au Sénégal), qui n'auraient pas peur de mourir comme les autres ethnies, doivent se préparer à prendre des machettes et, à s'attaquer à tous ceux qui s'opposeront à la 3e candidature de l'actuel chef de l'Etat.



Les peuls de Dakar se démarquent et demandent d'apaiser et d'éviter des discours appelant à la violence. Ils estiment que la violence ne serait pas bonne pour le Sénégal. Plusieurs d'entre eux trouvent que la solution n'est pas dans l'utilisation des armes. Ce serait plus utile d'établir des concertations, pour trouver une solution en parfaite harmonie.

