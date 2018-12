Propos gênants sur sa famille: Macky Sall répond à Me Wade dans son livre « Le Sénégal au cœur »

" Ceux qui connaissent le Fouta et son histoire, ce qui ne semble pas être le cas du président Wade, savent qui je suis et d’où je viens. Ils savent que ma famille a ses racines dans le Toro et dans le Nguénar, ils savent parfaitement que je suis issu d’une lignée de nobles, célèbres et prestigieux guerriers. Cela est un fait et c’est l’histoire.”

Extrait du livre de Macky Sall "LE SÉNÉGAL AU CŒUR"

