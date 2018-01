Propos injurieux sur l’Afrique et Haïti: Macky répond à Trump et se fait ridiculiser sur la toile

Rédigé par leral.net le Samedi 13 Janvier 2018 à 12:30

Le Président Macky Sall doit relire ses écrits avant de les publier pour éviter de se faire ridiculiser sur les réseaux sociaux. En réaction aux propos injurieux du président Américain, Donald Trump envers les Africains et Haïtiens, le chef l’Etat sénégalais a commis une grosse faute digne d’un élève de primaire. Sur Tweeter et Facebook, les internautes s’en sont donnés à cœur avec des commentaires et des railleries…













