Propos irresponsables: Après sa bourde, Walfadjri met Gaston Mbengue sur "quatre appuis" Mis en garde par le conseil national de régulation de l’audiovisuel (Cnra) suite au propos du promoteur Gaston Mbengue dans l’émission Sortie de dimanche dernier, le groupe Walfadjiri sort de son mutisme. Et c’est le directeur de Walf Tv et Radio, Moustapha Diop qui est allé au charbon. Par la voix de son directeur, Walf se démarque « des propos irresponsables » du Don king de la lutte sénégalaise.

Rédigé par leral.net le Mardi 30 Novembre 2021

« Invité de l’émission ‘Sortie ‘, ce dimanche 28 novembre 2021, sur Walf Tv, le promoteur de lutte Gaston Mbengue a tenu des propos irresponsables qui ont offusqué plus d’un Sénégalais.



Et nous comprenons parfaitement les réactions d’indignation de nos compatriotes pas habitués à entendre de tels propos diffusés sur nos antennes, même si Wal fadjiri est et reste un groupe de presse ouvert à toutes les opinions. C’est cela même son identité », indique Moustapha Diop dans une note.



Toutefois, poursuit-il, « nous tenons à souligner, sans ambages, que le groupe Walf ne partage pas les opinions de Gaston Mbengue, même si nous assumons l’entière responsabilité de leur diffusion ».

