Propos jugés génocidaires d’Alioune Dembourou Sow: Mamadou Diop Decroix et Cie affichent une réaction musclée Mamadou Diop Decroix et ses camarades d’Aj-Pads sont très énervés par les propos génocidaires (non encore sanctionnés) du député Alioune Dembourou Sow, qui appelait récemment "ses" parents de la même communauté, à prendre les machettes pour défendre une troisième candidature du Président Macky Sall.

« De tels propos, qui, naturellement, ne sauraient engager le moins du monde la communauté Peulh mais engage la propre responsabilité de leur auteur, auraient dû entraîner une réaction immédiate et d’une fermeté exemplaire des organes de l'État, dont la vocation est de garantir la paix civile et la cohésion sociale », ont soutenu Mamadou Diop



Dans une déclaration, ils soutiennent que « partout où des phénomènes de génocides ont été observés comme en Bosnie-Herzégovine ou au Rwanda, ce sont de tels propos et initiatives qui ont été à la base de l’embrasement ».



Se demandant, « peut-on imaginer un vote démocratique et libre chez le sinistre Dembourou Sow ? », M. Diop et Cie d’ajouter ceci : « Pour bien moins que ça, des citoyens ont été arrêtés et jetés en prison, accusés de "trouble à l'ordre public" ou de "menace à la sécurité nationale" ».



Autant de raisons pour condamner « jusqu'à la dernière énergie, cet appel au génocide ». Ils demandent « aux organes concernés de l'État de faire appliquer la loi dans toute sa rigueur, face à une affaire qui menace directement les fondamentaux de notre nation multi ethnique, multi confessionnelle et multi confrérique ; à l’institution parlementaire de prendre toutes ses responsabilités face à ce sinistre personnage, dont la présence dans la représentation nationale n’est plus justifiée ».



Mamadou Diop Decroix et ses camarades terminent en lançant « un appel au peuple sénégalais, pour qu’il reste vigilant afin de déjouer tout complot contre lui et d'où qu'il vienne, notamment toute tentative d’imposer un 3e mandat anticonstitutionnel et toute obstination à poursuivre la confiscation déguisée des terres des populations à travers le pays ».











