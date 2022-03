Propos outrageants, Pape Amadou Sarr limogé: Voici la preuve que Macky Sall ne défend ni les pourfendeurs de l'Islam ni l'homosexualité Le Président de la République, par décret n°2022-621 du 09 mars 2022, a mis fin aux fonctions de Monsieur Papa Amadou SARR, Délégué général à l’Entreprenariat rapide des Femmes et des Jeunes (DER/ FJ). Ceci après les propos outrageants qu'il a tenus sur l'Islam et les foyers religieux.

Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Mars 2022 à 21:15 | | 0 commentaire(s)|

C'est après avoir eu vu des propos outrageants de Pape Amadou Sarr, Dg de la Der qu'il a prise en Conseil des Ministres de ce mercredi 9 mars 2022.



Ceci est la preuve manifeste que le Président de la République, Macky Sall ne défend ni les pourfendeurs de l'islam, des foyers religieux et l'homosexualité.



Pourtant, pas moins d'une semaine le Chef de l'Etat a félicité et loué les services du désormais ex-Dg de la Der. C'est dire que les foyers religieux comme Tivaouane et Touba sont plus importants à ses yeux que ses hommes qui l'entourent.



Pour rappel, Pape Amadou Sarr a déclaré que ce sont des "inepties de faire croire en 2022 que la femme ne doit pas serrer la main du marabout alors que la nuit elle lui sert beaucoup plus que la main.











Fait à Dakar, le 09 mars 2022



Le Ministre des Collectivités Territoriales,

du Développement et de l’Aménagement des Territoires

Porte-Parole du Gouvernement



Oumar GUEYE

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook