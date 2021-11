Propos polémiques de Gaston Mbengue/ Facebook: Didier Awadi lance un hashtag Après les politiques, les artistes et activistes prennent le relai pour fustiger les propos de Gaston Mbengue sur Barthélémy Dias.

Sur sa page Facebook, le rappeur Didier Awadi a condamné les propos du promoteur de lutte, homme d’affaires et politicien, Gaston Mbengue. Awadi a également lancé un hashtag pour soutenir le candidat à la Mairie de Dakar.

« Honte à Gaston Mbengue #jesuisbartelemydias TROP C’EST TROP !!! », a écrit Didier Awadi.



A retenir, Gaston Mbengue a créé la polémique avec ces propos : « Brûler vif toutes les familles Dias n’a aucun impact sur la cohésion sociale du Sénégal. C’est une famille minoritaire qui ne fait même pas plus de 100 personnes ».



