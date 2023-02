Propos racistes du Président tunisien : le Fraap met la pression sur le gouvernement

Le Frapp a déposé une lettre de protestation auprès du ministère des affaires étrangères pour inviter le gouvernement à dénoncer contre les propos racistes et haineux du président tunisien sur les migrants subsahariens. « Le front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine (FRAPP) vient par cette présente lettre protester contre le silence du gouvernement du Sénégal face à la chasse aux africains noirs en cours en Tunisie après les propos racistes et haineux du président tunisien », ont écrit dans la note adressée au ministère des affaires étrangères le Frapp, relate SudQuotidien.



Selon Guy Marius Sagna et Cie, « Il est inadmissible que l’homme noir qui a suffisamment souffert continue aujourd’hui encore à souffrir et de surcroît en Afrique ».



Ainsi, indique la lettre, « Le FRAPP invite le gouvernement du Sénégal à dénoncer énergiquement la traque à l’homme noir en Tunisie », demandent les membres du mouvement citoyen.



« Le FRAPP attend de l’État du Sénégal qu’il prenne toutes les mesures afin de protéger et rapatrier au besoin tous les africains noirs actuellement en Tunisie » ont-ils souligné.