Propos tendancieux de Tahirou Sarr: Le CORED s'indigne et met en garde les professionnels des médias Le Conseil pour l'Observation des Règles d'Ethique et de Déontologie dans les médias, s'indigne contre les propos tendancieux de Tahirou Sarr sur les étrangers au Sénégal. Le Cored appelle ainsi les professionnels des médias, à faire preuve de responsabilité, en ne donnant pas de l'audience à la parole xénophobe, raciste, stigmatisante et intolérante.



Le Conseil pour l'Observation des Règles d'Ethique et de Déontologie dans les médias (CORED) constate que Monsieur Tahirou Sarr du Mouvement nationaliste sénégalais, connu pour son discours public tendancieux sur les étrangers vivant au Sénégal et l'immigration, bénéficie d'une présence médiatique de plus en plus marquée.



Le CORED condamne fermement cette banalisation de tout discours tendant à désigner l'étranger comme bouc émissaire, face à certains esprits facilement influençables.



Nous appelons les professionnels des médias à faire preuve de responsabilité, en ne donnant pas de l'audience à la parole xénophobe, raciste, stigmatisante et intolérante, comme l'interdit d'ailleurs l'Article 18 du Code de la presse.



Le CORED invite les professionnels des médias, à ne pas se faire l'écho de propos qui peuvent mettre à mal la cohésion sociale et les exhorte à censurer les appels à la violence, les discours stigmatisants, les propos haineux, les images choquantes, les injures et/ou tout ce qui peut porter atteinte à notre vivre ensemble.



