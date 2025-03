Proposition d'amendement de la loi d'amnistie : .Guy Marius Sagna rétropédale, après concertation avec Amadou Ba Autour de la proposition d’interprétation de la loi d’amnistie de Amadou Ba, député du Pastef, ça bouge toujours ! La dernière nouvelle nous vient du député Guy Marius Sagna qui avait annoncé son intention de déposer un amendement à la proposition de loi portant interprétation de la loi d’amnistie et qui vient de décider son retrait…

Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Mars 2025 à 16:45 | | 0 commentaire(s)|

Oui, dans un post sur X ex twitter, Guy Marius Sagna annonce :



Après consultation avec mon collègue député Amadou Ba qui avait aussi une proposition d'amendement à la proposition de loi d'interprétation de la loi d'amnistie et comparaison de nos deux amendements, j'ai décidé aujourd'hui du retrait de ma proposition d'amendement.





MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook