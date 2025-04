Proposition de mise en accusation de Macky Sall : « Une tentative vouée à l’échec » selon le Groupe Takku Wallu

[21:09, 15/04/2025] Serigne new2: Le Groupe Parlementaire Takku Wallu Sénégal s’est prononcé sur la proposition de « mise en accusation du Président Macky SALL devant la Haute Cour de Justice. »



Le Groupe Parlementaire Takku Wallu Sénégal, dans son communiqué en réaction à l’action de son collègue de l’opposition, s’insurge contre cet énième fait d’affirmations gratuites. Il tient à attirer l’attention de l’opinion publique nationale et internationale sur « une grave forfaiture qui avilit et rabaisse la démocratie sénégalaise. »



Le Groupe Takku Wallu Sénégal regrette une « basse manœuvre, destinée à salir l’image et la réputation internationale d’un grand Africain dont le leadership est salué partout dans le monde ». Une tentative, selon Me Aïssata Tall Sall et ses collègues du même groupe parlementaire, « qui sera assurément vouée à l’échec. »



Le Groupe Parlementaire Takku Wallu Sénégal engagera tous les moyens nécessaires pour faire échec à cette tentative destructrice de notre modèle démocratique et appelle tous les citoyens épris de paix à se dresser face à cette justice de vainqueurs qui est en train de saper gravement notre cohésion nationale.

[21:33, 15/04/2025] Serigne new2: Accidents dans les lieux de travail : Près de 1300 victimes selon les dernières estimations, mais la tendance est baissière



À l’occasion du lancement ce matin de la plateforme « Vision Zéro » par la Caisse de Sécurité Sociale et le Conseil National du Patronat (CNP), en marge du mois africain de la prévention des risques professionnels, les représentants des deux institutions partenaires ont affirmé que la tendance des accidents de travail est à la baisse. On compte près de 1300 décès selon les dernières estimations, mais la tendance est progressivement en diminution, notamment depuis 2015.

