Proposition de parrainage : Le Front national accuse Fada et Baldé de ‘’complicité’’ avec la majorité

Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Janvier 2018 à 11:44 | | 0 commentaire(s)|

Le Front national ! Ce n’est pas le parti de Marine Le Pen mais de Aly Guèye. Ce dernier de retirer son parti du cadre de concertations sur les processus électoral (CCPE).



Dans un communiqué, Aly Guèye et ses camarades se justifient par la posture de Modou Diagne Fada et de Abdoulaye Baldé, sur la question du parrainage des candidats des partis politiques. Selon eux, « la majorité, en toute irresponsabilité, en complicité et de connivence avec les autres membres du CCPE (la CENA, l’administration, la société civile, le président dudit cadre, LDR/ Yessal de Modou Diagne fada et l’UCS de Abdoulaye Baldé), ont arbitrairement décidé, pour la présidentielle de 2019, de généraliser le parrainage aux partis et coalitions de partis légalement constitués ».



Le Front national en déduit que "l’UCS et LDR/Yessal sont la cinquième colonne de l’APR, en violation des intérêts de l’opposition dont ils se réclament dans CORECTE (Cadre de l’opposition pour la régularité, la clarté et la transparence des élections)" . D’après ce parti, « le but de la manœuvre est d’éliminer certains opposants de la compétition électorale, en violation du préambule et des dispositions des articles 4, 8, 12 et 59 de notre constitution ».











Le Quotidien

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook