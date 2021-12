Proposition de solutions de bancassurance aux Petites et moyennes entreprises :Le groupe Ecobank s’associe à cinq compagnies d’assurance

Rédigé par leral.net le Mardi 14 Décembre 2021 à 16:00 | | 0 commentaire(s)|

Le groupe Ecobank se lance dans la bancassurance. Effet, il s’est associé, à travers sa banque commerciale, à cinq compagnies d’assurance à savoir Old mutual, Allianz, Sunu, Sanlam et Nsia. En ce sens, la directrice de la Banque commerciale du Groupe Ecobank souligne que « l'ajout d'une gamme complète de solutions de bancassurance, en partenariat avec quelques-unes des compagnies d'assurance les plus réputées d'Afrique, fait de nous un établissement de services financiers à guichet unique ».



En outre, ajoute Josephine Anan-Ankomah, « le transfert de risque qu'apporte la bancassurance renforce la résilience des Pme, tandis que nos solutions offrent également à nos clients la satisfaction de savoir qu'ils bénéficieront d'une certaine protection, après avoir tiré les leçons des expériences douloureuses liées à la Covid-19 ».



Via un communiqué de presse panafricain indique que les produits d'assurance proposés comprennent l'assurance des actifs commerciaux, l'assurance des équipements et matériel techniques (tous risques chantier, tous risques montage, installations et machines chantier, pannes de machines, équipements électroniques, équipements électriques), l'assurance maritime et marchandises, l'assurance collaborateurs, l'assurance flotte automobile et voyages d'affaires, ainsi que des offres sur mesure telles que l'assurance crédit-bail,l'assurance-crédit-escompte sans recours et l'assurance rendement des surfaces agricoles.



Le lancement de la solution Bancassurance se fera par phases, informe le document. Selon lequel, il y aura un lancement préalable au sein de 12 filiales du Groupe : Bénin, Burkina Faso, Congo Brazzaville, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée Bissau, Kenya, Mali, Nigeria, Tanzanie, Togo et Ouganda. Le lancement au sein des autres filiales se fera dans une seconde phase, précise-t-on dans la foulée.



« La demande de services de bancassurance émanant des PME est en hausse sur nos marchés, les entreprises recherchant des solutions pour se prémunir contre des événements similaires à la pandémie de COVID-19 à l'avenir. », constate le groupe Ecobank.

A l’en croire, le secteur de l'assurance en Afrique est évalué à environ 68 milliards de dollars américains en termes de primes brutes émises (Gwp). Avant la Covid-19, relève le texte, on estimait des taux de croissance annuels composés (Tcac) de 7 % par an sur le marché de l'assurance en Afrique entre 2020 et 2025, soit près du double de ceux de l'Amérique du Nord, plus du triple de ceux de l'Europe, et supérieurs à ceux de l'Asie (6 %).



Cela, soutient le communiqué enfin, fait du continent la deuxième région du monde en termes de croissance du secteur de l'assurance après l'Amérique latine, et ce, du fait de la croissance économique régulière de la plupart des pays et du sous-développement du secteur.



Bassirou MBAYE







Source : La Banque Commerciale du Groupe Ecobank s'est associée à cinq compagnies d'assurance pour proposer une gamme de solutions de bancassurance aux Petites et moyennes entreprises (Pme) clientes de Ecobank à travers son réseau panafricain. Ces clients auront désormais accès à des solutions adaptées à tous leurs besoins en matière d'assurance.Source : https://www.lejecos.com/Proposition-de-solutions-d...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook