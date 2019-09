Prostitution à Fatick: Des prostituées opèrent dans la clandestinité

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Septembre 2019 à 11:19 | | 0 commentaire(s)|

Des élèves et des femmes mariées, réunies dans un groupe WhatsApp, dérangent les fatickois. D’après L'As, ces prostituées exercent dans la clandestinité totale.



Elles pratiquent ce vieux métier sans protection. Ce qui les expose, elles et leurs clients, à des maladies sexuellement transmissibles.

