Prostitution et proxénétisme en bandes organisées : un réseau démantelé à Nord Foire Un réseau de proxénétisme et de prostitution a été démantelé à Nord Foire, à l'hôtel Hawaï, précédemment appelé Hôtel Kassoumay, qui avait été pourtant fermé par les autorités. Selon L’Observateur ce lieu de de débauche appartient à E. O. Diop, un spécialiste dans ce domaine, qui possède trois autres établissements de ce type, notamment à Liberté 6 et aux Almadies. La gendarmerie qui a été mise au parfum par un dénonciateur a, a dépêché sur les lieux des agents en civil pour mettre la main sur E. O. Diop et trois de ses complices, S. Gomis, O. Barry et I. Wane. Ils ont tous été déférés au parquet.

