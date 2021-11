Prostitution, les chiffres du mal: 4652 recensées, 200 atteintes du Sida et en activité, 70 ans et 51 ans de métier "L'Observateur" a fait une enquête sur la prostitution et les chiffres effarants du "métier" donnent le tournis et la peur, surtout pour ceux qui fréquentent les belles de nuit.

Selon le journal, 4652 travailleuses du sexe sont répertoriées dans le fichier général du département de Dakar. Pour les documents, c'est le boom envers la profession, car 231 cartes sanitaires délivrées entre le 1er janvier et le 16 novembre 2021.



Plus de deux cents (200) prostituées atteintes du Sida, dont certaines encore en service. Un cas des plus étonnants, avec une prostituée du nom de Aminata D., âgée de 70 ans et qui a passé quasiment toute sa jeunesse dans le milieu. A en croire le journal, elle a fait 51 ans de service. Sans aucun doute, la patriarche des belles de nuit.



Les Sénégalaises, les Nigérianes et les Guinéennes sont en tête de ce classement, qui n'est pas du tout reluisant.

