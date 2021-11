Prostitution, proxénétisme: les Miss, comme de la "chair fraîche", attiraient les prédateurs sexuels Ses mots ont choqué les personnes qui ont suivi de live d’hier. S’exprimant de manière anonyme, un homme a fait savoir qu’il était la personne chargée d’établir le contact entre les hommes à la recherche de chair fraîche et le comité d’organisation. Il les appelle « partenaires diplomatiques ».



Beaucoup d'argent sur la table pour coucher avec les Miss



« Je l’ai fait pendant près de 3 ans, quand j’ai eu assez d’informations sur la clientèle et sur leurs pratiques, un visa m’a été donné pour que je puisse vivre à l’extérieur. Lorsque je faisais ce travail, ces hommes mettaient sur la table beaucoup d’argent et choisissaient les miss avec qui ils pouvaient avoir des rapports sexuels. Si Amina dit qu’elle peut régler 200 millions, c’est la vérité car cette activité lui permet d’avoir beaucoup plus que ça », révèle le monsieur. Nous vous épargnons les détails sordides de sa confession devant tous les Sénégalais et en direct. A travers ses mots, on apprend que les miss étaient de la marchandise à livrer aux plus offrants.



Amina peut régler plus de 200 millions F CFA, c'est la vérité



Ses mots enfoncent le comité d’organisation et confirment le réseau de prostitution qui y existe.



«Amina est juste un pion, ce réseau est beaucoup plus grand et organisé qu’on ne le pense », ajoute-t-il.



Répondant à la question de savoir s’il n’avait pas eu de regrets, il dit : « juste à moitié, il m’arrive de dormir parfois. J’ai quitté ce milieu mais je tenais à faire ce témoignage. ».

