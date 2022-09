Protection côtière et agriculture: Le Sénégal s’inspire de l’expérience néerlandaise

Rédigé par leral.net le Mardi 6 Septembre 2022 à 19:58 | | 0 commentaire(s)|

La République du Sénégal veut s’inspirer de la Hollande et bénéficier de son expertise dans les domaines de la protection côtière et de l’agriculture. Ce, en vue d’accroître ses performances dans la production agricole à travers des semences améliorées et mieux assurer la préservation de nos côtes avec les dernières technologies en vigueur, lit-on dans une note de la Présidence de la République.



La même source relève que c’est également dans ce cadre de la protection côtière et des énergies renouvelables que le Chef de l’Etat, Macky Sall, a visité mardi la Tour de Maeslantkering. Cet ouvrage marin néerlandais permet de protéger la ville de Rotterdam contre les tempêtes.



D’après Le Soleil, le Président Sall a pris part lundi, dans cette ville hollandaise, au sommet de l’adaptation aux changements climatiques initié par le Centre mondial sur l’adaptation (Gca), l’Union africaine (Ua), la Banque africaine de développement (Bad) et le Fonds monétaire international (Fmi).



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook