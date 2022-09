Protection des droits de l’homme: Le caractère urgent des risques climatiques et la préservation de l’environnement, exposés La 13e session délocalisée en droit international comparé aux droits de l’homme a été ouverte ce lundi à Dakar. L’initiative de la Fondation Naumann et de ses partenaires, reste un rendez-vous incontournable et une nécessité en Afrique de l’Ouest. Ladite session offrira aux différents acteurs, la possibilité de mieux se familiariser avec les instruments internationaux et régionaux de protection des droits de l’homme et les mécanismes de surveillance pour leur application effective.

La 13e session délocalisée en droit international comparé aux droits de l’homme, a mis l’accent cette année sur la vitalité et l’effectivité du droit international. Sous l’angle des droits de l’homme, les initiateurs ont pris en considération le caractère urgent des risques climatiques et la question de la préservation de l’environnement.



« La protection des droits de l’homme quel que soit le niveau, est une ambition sans cesse confirmée à des remises en cause de nature diverse. Le défi le plus délicat, est de rétablir la priorité de cet objectif dans un cadre tant international que national. Les acteurs des économies étatiques ne sont plus que des êtres dénoués de dignité, de liberté et de droits.



La fuite en avant constatée actuellement, un peu partout, tendant vers un monde sans éthique, ne doit pas durer. Les libertés des Etats s’opposait à celles des hommes, comme si la liberté économique se heurtait à la liberté humaine. Une opposition qui suit une démarche vaine et contre laquelle, la fondation Cassine veut combattre avec force », a expliqué l’Ambassadeur d’Allemagne, Sonke Siemon.



Ainsi, le chef de la diplomatie allemande accrédité au Sénégal, a indiqué que le développement par l’inscription de la décision politique, inscrit dans un cadre moral permanent, peut rétablir les fondements de l’Etat de droit et de la démocratie. Cette option, relève-t-il, conduirait même, à chiffrer les droits de l’homme dans des lignes budgétaires.



D’après l’Ambassadeur, les objectifs de développement durable identifiés, adoptent une démarche de chiffrage et de statistique lorsqu’il s’agit de la protection des droits et des libertés.



Par ailleurs, le Directeur de la Fondation René Cassine, Sébastien Touze considère que les pays d’Afrique subsaharienne doivent faire face à un conflit d’objectifs. Et, il exhorte à rassurer l’alimentation en énergie des populations et des économies nationales, pour poursuivre le développement. La lutte contre le changement climatique, insiste-t-il, exige d'eux également, des efforts considérables.



